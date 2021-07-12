مضيان حول الحصيلة: ماذا أنجزت الحكومة غير الخطاب والتشخيص؟

2021-07-12 / 8:23 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحصيلة الحكومية المقدمة كشفت عن إخفاقات وتراجعات وانتكاسات، وفشل في تحقيق ما التزمت به أمام الغرفة الأولى.

وأضاف مضيان في سؤال له بمناسبة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن تحقيق التنمية المستدامة ، يرتبط عضويا بتثبيت الديمقراطية، باعتبارها إحدى الاختيارات الدستورية الكبرى لبلادنا، منبها إلى أن التعامل مع الديمقراطية كتكتيك سياسي ظرفي يضر بجوهر الديموقراطية والقيم المرتبطة بها حسب تعبيره.

وبخصوص المنظومة الصحية قال مضيان إنه ومنذ عشر سنوات تتحدث الحكومة عن الخصاص المهول في الأطباء والمهن الطبية، فماذا أنجزت غير الخطاب والتشخيص؟ قائلا :” فأقصى رقم استقبلته كليات الطب كان 2280 طالب طب، وهو رقم بعيد جدا عن 3300 التي وعدت به حكومتكم؛ بل حتى في السنة التي عرفت ظهور جائحة كورونا، فإنه لم يسجل أي ارتفاع في عدد الطلبة الجدد في كليات الطب، وهو ما يظهر الفرق الكبير بين الخطاب والممارسة”

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