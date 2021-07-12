الرئيس الإيطالي يستقبل أبطال أمم أوروبا

2021-07-12 / 7:58 مساءً
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هبة بريس- وكالات

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الاثنين، لاعبي منتخب بلاده بقصر كيرينالي في روما، بعد تتويج “الأتزوري” بكأس أمم أوروبا “يورو 2020″، عقب الفوز على إنجلترا في النهائي.

وهنأ ماتاريلا، لاعبي منتخب بلاده بعدما قاموا بما أسماه “تكريم الرياضة بعد تقديم كرة قدم مثالية”، انتهت بتتويج الفريق باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 1968، مشيرا إلى أن الفوز باللقب كان مستحقا، بعد اجتياز الفريق لكل الصعوبات التي واجهته منذ انطلاق البطولة.

وقال الرئيس الإيطالي خلال حديثه للاعبين “أهنئكم بما قدمتموه، حققتوا البطولة عن جدارة واستحقاق، ونجحتم في اجتياز كل الصعوبات، خاصة مع اللعب على أرض الخصم والتأخر في النتيجة بعد دقيقتين من بداية المباراة، كان اللقب مستحقا وهو ما تعكسه النتيجة”.

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