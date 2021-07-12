“حجر منزلي” لمدة خمسة أيام.. المغرب يعلن عن تحيين شروط السفر من بلدان القائمة “ب”

2021-07-12 / 7:51 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قامت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، بتحيين الشروط الصحية الخاصة بالسفر الدولي ، مع تحديد التدابير الواجب مراعاتها بالنسبة لدول القائمة (أ) والقائمة (ب) ، وكذلك الإجراءات المشتركة وقائمة التطعيمات المقبولة في المغرب.

وحددت الوزارة أنه بالنسبة للبلدان القائمة A ، يلزم تقديم شهادة تثبت أن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل بأحد اللقاحات المقبولة في المغرب أو اختبار PCR سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 72 ساعة (الوقت بين أخذ العينات والصعود إلى الطائرة) للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو تم تطعيمهم بشكل غير كامل.

فيما يتعلق بدول القائمة ب ، يتعين على الأشخاص الملقحين بالكامل تقديم شهادة تثبت أن الشخص المعني قد تم تطعيمه بالكامل بأحد اللقاحات المقبولة في المغرب واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي الذي يعود تاريخه إلى أقل من 48 ساعة (الوقت بين أخذ العينات والصعود).

الجالية المغربية القادمة من دول اللائحة ب:
– الملقحين: الإدلاء بشهادة التلقيح + PCR سلبي لا تقل مدته عن 48 ساعة.
– الغير ملقحين: الإدلاء ب PCR سلبي لا تقل مدته عن 48 ساعة + حجر صحي منزلي مدته خمسة أيام مع إجراء PCR آخر في اليوم الخامس أو Test Rapide.

– الأطفال دون سن 11 معفيون من هذه الإجراءات .
– الإجراءات تخص فقط الجالية المغربية و الحاملين للجنسية المغربية.

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