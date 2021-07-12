سطات…رئيس جماعة صاحب التريبورتور يستقيل من حزب العدالة والتنمية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يبدو أن حمى الاستقالات الحزبية انتفلت إلى إقليم سطات، إذ أعلن العربي شريعي رئيس جماعة اولاد فارس الحلة دائرة البروج ، عن استقالته من حزب العدالة والتنمية لأسباب وصفها بالكولسة داخل الهياكل التنظيمية بالاقليم حسب نص الاستقالة التي توصلت هبة بريس بنسخة منها.

وكتب صاحب مبادرة اقتناء دراجة ثلاثية العجلات من نوع تريبورتور في إطار تكريس سياسة التقشف داخل جماعته القروية نواحي البروج، بدل اقتنائه لسيارة فاخرة على شاكلة العديد من رؤساء الجماعات، ( كتب) على صفحته الفايسبوكية قائلا: “بكل فخر واعتزاز أعلن انسحابي من جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما أعلن اعتزال العمل السياسي واستقالتي من حزب العدالة والتنمية، وأتمنى من الله أن يتقبل منا صالح الأعمال التي قمنا بها لصالح وطننا ولصالح سكان جماعة أولاد فارس الحلة، وأعتذر لكل شخص أخطأت في حقه”.

ويشار، أن العربي الشريعي سبق وأن أطلق نداء استغاثة من أجل انقاذ ساكنة جماعته وتمكينهم من سيارة اسعاف جديدة، بعد تعرض سالفتها لحادثة سير في وقت سابق، وهو الاقتراح الذي تمت ترجمته على أرض الواقع وبالتالي تمكين الساكنة من خدمات سيارتين للاسعاف تم استقبالهما من ميناء طنجة المتوسطي قادمتين من الديار الاسبانية في وقت سابق.

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