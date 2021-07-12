تغيير الزي الرسمي لعناصر الجيش المغربي(صورة)

2021-07-12 / 6:37 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشف منتدى القوات المسلحة الملكية على الأنترنيت، الزي الرسمي الجديد لعناصر الجيش ومختلف الفرق العسكرية سواء بمنطقة الشمال أو الجنوب.

ونشر المنتدى مقطع فيديو مصور، يظهر الزي الجديد لعناصر القوات المسلحة الملكية، حيث أفاد المنتدى أن هذا التغيير يأتي في إطار برنامج لتحديث القوات المسلحة و لتحسين ظروف عمل العسكريين.

ويتميز الزي النظامي الجديد بألوان جديدة شبيهة بالفرق العسكرية الأمريكية وبمميزات خاصة تتماشى مع طبيعة كل فرقة عسكرية.

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