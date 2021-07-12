جهة سوس ماسة في الصدارة.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

هبة بريس ـ الرباط

تصدرت جهة سوس ماسة اليوم الاثنين، قائمة إصابات كورونا الجديدة، مسجلة 220 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من مجموع الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، والبالغ عددها 657 إصابة مؤكدة بكورونا.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 135 حالة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 128 حالة، وجهة مراكش آسفي بـ 109 إصابة.

كما سجلت كل من جهة الداخلة وادي الذهب 16 حالة، فيما سجلت الجهة الشرقية 13 حالة، وجهة فاس مكناس 13 إصابة.

فيما سجلت جهة ببني ملال خنيفرة 11 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 8 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء بـ 3 حالات، وجهة درعة تافيلالت بحالة واحدة.

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