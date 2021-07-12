باكلوريا 2021..نجاح 269 ألف و31 تلميذا في الدورتين العادية والاستدراكية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، أن عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين معا لامتحانات الباكلوريا 2021 (العادية والاستدراكية) بلغ 269 ألف و31 تلميذة وتلميذا بنسبة نجاح إجمالية استقرت في 81.83 في المائة، مقابل 79.62 في المائة في دورة 2020، مسجلة بذلك زيادة بلغت 2.21 نقطة مائوية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن نسبة النجاح في الدورتين بلغت في القطب العلمي والتقني 79.45 في المائة من مجموع الحاضرين. أما في قطب الآداب والتعليم الأصيل، فقد بلغت هذه النسبة 87.81 في المائة، بينما وصلت النسبة على مستوى المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 52، 89 في المائة.

وفيما يتعلق بالمسالك المهنية للبكالوريا، فقد اجتاز اختباراتها 6268 مترشحة ومترشحا، وبلغت نسبة النجاح بها في الدورتين 74.97 في المائة، وفق البلاغ الذي أورد ، أيضا ، أن نسبة النجاح في صفوف المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات وظروف إجرائها وتصحيح الإنجازات، بلغت في الدورتين 81.49 في المائة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصل العدد الإجمالي للناجحين منهم إلى 65 ألف و626 بنسبة نجاح بلغت في الدورتين 56.51 في المائة مقابل 55.24 في المائة في دورة 2020.

وأكدت الوزارة أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021، قد مرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، “والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني”.

وأشادت الوزارة ب”الانخراط النموذجي” لنساء ورجال التربية والتكوين في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى تحصين مصداقية البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات، بما أبانوا عنه من “نضج” في التعاطي مع هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام، مثمنة جهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين في تحقيق إجراء اختباراته في أحسن الظروف، وكذا جهود وسائل الإعلام الوطنية في مواكبة مختلف محطاته.

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