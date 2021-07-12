15 وفاة و657 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 657 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 460 حالة شفاء و 15حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 543 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 525 ألف و286 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 7، 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9384 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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