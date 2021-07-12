مقتل 7 مواطنين في جنوب إفريقيا وسط أعمال "شغب ونهب
أعمال شغب في جنوب إفريقيا

مقتل 7 مواطنين في جنوب إفريقيا وسط أعمال “شغب ونهب “

2021-07-12 / 3:59 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وسط أعمال شغب ونهب “شبيهة بالحرب” في جمهورية جنوب إفريقيا، بعد سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما، بحسب صحيفة “دايلي ميل”.

واندلعت المظاهرات يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا، بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي للمثول أمامها لتقديم شهادة بشان التحقيق في قضايا فساد جرت خلال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 2018.

وبحسب “دايلي ميل”، تركزت أعمال العنف وغطلاق النار في ولاية كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما – حيث تم إحراق ونهب مركز للتسوق اليوم الاثنين، وامتدت أيضا إلى ولاية جواتينج المجاورة، وأكبر مدنها جوهانسبرغ.

من جانبه، وصف سهيل عيسى، وهو طبيب في المدينة، مشاهد نهاية الأسبوع بأنها “لمحة عن الجحيم”، حيث امتلأت عيادته بالمصابين، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر أصيبت برصاصة مطاطية في رأسها.

هذا وتم استدعاء الجيش الآن للمساعدة في استعادة النظام، وسط مخاوف من تصاعد العنف بسرعة.

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