ميدلت ..انتشال جثة شاب قضى غرقا بقناة مائية

هبة بريس - ميدلت

تمكنت عناصر الوقاية المدنية صباح اليوم الاثنين 12 يوليوز الجاري من إنتشال جثة شاب من قناة مائية بمنطقة “فليلو” بالجماعة الترابية أيت إيزدݣ بإقليم ميدلت.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الشاب “ن.ال.ال الذي لقي حتفه بعد غرقه في إحدى القنوات المائية بالمنطقة، يبلغ من العمر 16 سنة ويقطن بحي الشعبة بمدينة ميدلت.

وفور إخطارها بالواقعة هرع إلى عين المكان رجال السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حيث تم انتشال جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية قصد التشريح وتحديد أسباب الوفاة، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يشار أن نفس المنطقة التي تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة لتخفيف من حر الصيف، شهدت منذ حوالي شهر حادثا مماثلا حيث لقي شاب حتفه بعد غرقه بإحدى القنوات المائية التي تزود حقول عدد من الدواوير بالمنطقة بمياه الري .

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