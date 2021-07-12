تاجيل محاكمة العبادي
ياسر عبادي

تأجيل محاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان

2021-07-12 / 2:35 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

قرررت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إلى 27 شتنبر المقبل.

ويتابع نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح، بجنحة إهانة هيأة منظمة، وذلك بسبب تدوينة نشرها في صفحته في موقع “فايسبوك”، وصف فيها النظام المغربي بـ”الدكتاتوري الإرهابي”.

كما يتابع ياسر عبادي بسبب ”تبليغه عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، وهي التعذيب، والاختطاف في حق معتقلي حراك الريف.

وكان العبادي، الإبن، قد نشر تدوينته، التي تم توقيفه على خلفيتها، مرفوقة بصورة لوالدة ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف، المعتقل، آنذاك، في سجن راس الما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنازة مهيبة للجنرال إدريس عرشان طبيب الملك الحسن الثاني

جنازة مهيبة للجنرال إدريس عرشان طبيب الملك الحسن الثاني

2021-07-12 / 7:13 مساءً
Photo of العشرات من المهاجرين الأفارقة يقتحمون السياج الحدودي لمليلية المحتلة

العشرات من المهاجرين الأفارقة يقتحمون السياج الحدودي لمليلية المحتلة

2021-07-12 / 6:10 مساءً
Photo of أمكراز يكشف معطيات غاية في الأهمية بخصوص عرقلة “مدونة التعاضد”

أمكراز يكشف معطيات غاية في الأهمية بخصوص عرقلة “مدونة…

2021-07-12 / 5:19 مساءً
Photo of جهة سوس ماسة في الصدارة.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

جهة سوس ماسة في الصدارة.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا…

2021-07-12 / 4:53 مساءً
Photo of 15 وفاة و657 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

15 وفاة و657 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-12 / 4:29 مساءً
Photo of ” السجون ” توقف مؤقتا الزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية

” السجون ” توقف مؤقتا الزيارة العائلية لفائدة نزلاء…

2021-07-12 / 3:38 مساءً
Photo of هيئة الأطباءالأباطرة .. الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة

هيئة الأطباءالأباطرة .. الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة

2021-07-12 / 3:28 مساءً
Photo of أكادير : غياب ولوجيات الاشخاص دوي الإعاقة يسائل الجهات الوصية

أكادير : غياب ولوجيات الاشخاص دوي الإعاقة يسائل الجهات…

2021-07-12 / 2:47 مساءً
Photo of بين الجمعة والأحد الماضيين ..تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة

بين الجمعة والأحد الماضيين ..تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة

2021-07-12 / 1:19 مساءً
Photo of التلاعب بالجالية ..”ترخيص الطائرات” و “فرض الحجر” و”عدم امكانية إلغاء الرحلات “

التلاعب بالجالية ..”ترخيص الطائرات” و “فرض الحجر” و”عدم امكانية…

2021-07-12 / 12:29 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق