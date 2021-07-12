وزير الخارجية الإسباني الجديد : المغرب ” صديق عظيم”

هبة بريس ـ الرباط

خرج وزير الخارجية الاسباني الجديد خوسيه مانويل ألباريس بتصريح صحفي يظهر من خلاله انه محاولة لتذويب الخلاف الاسباني المغربي

وبحسب ما نقلته صحيفة “إلباييس”، فقد أكد ألباريس خلال حفل تنصيبه وزيرا للخارجية، على ضرورة تعزيز العلاقات مع المغرب واصفا اياه ب” الصديق العظيم ”

وقال الأخير “أن إسبانيا بحاجة إلى العمل مع شركائها وأصدقائها، خصوصا المغرب ” وهو التصريح الذي اعتبره متتبعون بالهادف الى اعادة الثقة بين البلدين

وقرر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إعفاء وزيرة خارجيته “غونزاليس لايا”، التي لا يراها المغرب محاورا جيدا لتجاوز الأزمة بين البلدين. :

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