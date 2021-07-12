وزير الخارجية الإسباني الجديد : المغرب ” صديق عظيم”
هبة بريس ـ الرباط
خرج وزير الخارجية الاسباني الجديد خوسيه مانويل ألباريس بتصريح صحفي يظهر من خلاله انه محاولة لتذويب الخلاف الاسباني المغربي
وبحسب ما نقلته صحيفة “إلباييس”، فقد أكد ألباريس خلال حفل تنصيبه وزيرا للخارجية، على ضرورة تعزيز العلاقات مع المغرب واصفا اياه ب” الصديق العظيم ”
وقال الأخير “أن إسبانيا بحاجة إلى العمل مع شركائها وأصدقائها، خصوصا المغرب ” وهو التصريح الذي اعتبره متتبعون بالهادف الى اعادة الثقة بين البلدين
وقرر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إعفاء وزيرة خارجيته “غونزاليس لايا”، التي لا يراها المغرب محاورا جيدا لتجاوز الأزمة بين البلدين. :
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5 تعليقات
Le Matoc a bespin des faits et non de paroles
سياسة المناورة والنفاق وتغيير الاشخاص ضاهريا أما باطنيا تبقى معاداة اسبانيا للمغرب قائمة حتى مستبقلا كعديد من الدول.
الأمر واضح وسهل للعودة إلى علاقة أفضل وهو الاعتراف بمغربية الصحراء. وانتهى المشكل.
تغيير المواقف أهم من تغيير الشخصيات المغرب اليوم قادر على انتزاع الاعتراف بمغربية الصحراء احب من احب وكره من كره الله الوطن الملك.
اتمنى ان تعود العلاقات الاسبانية المغربية الى احسن ما كانت عليه من قبل ما على الاسبان الاعتراف بمغربية الصحراء وسواء ارادو او لم يريدو فالصحراء مغربية احبو ام كرهو وعاش الملك الهمام محمد السادس نصره الله وايده شئتم ام ابيتم الصحراء مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها واتمنى ان لايسير وزيرة الخارجية الاسباني الجديد على نهج لايا الرشوية الجزائرية