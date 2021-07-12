منظمة الصحة تنتقد “غياب الوعي” خلال نهائي بطولة أوروبا

هبة بريس ـ متابعة

وصفت ماريا فان كيركوف، وهي الخبيرة التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كورونا في منظمة الصحة العالمية، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2020 التي أقيمت في لندن بين إيطاليا وإنكلترا بأنه “مٌفجع”.

وقالت الخبيرة في الأمراض الوبائية إنها “فجعت لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية”.

ورأت أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوى بالفيروس بما في ذلك بسلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من الإصابات بسبب سلالة دلتا.

وكتبت في تغريدة قبل نهاية المباراة “هل من المفترض بي أن استمتع بمشاهدة انتقال العدوى وهو يحدث أمام عيني؟”.

وتابعت: “جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة، متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون إنه أمر مفجع”.

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