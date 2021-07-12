التلاعب بالجالية ..”ترخيص الطائرات” و “فرض الحجر” و”عدم امكانية إلغاء الرحلات “
تفاجأ مغاربة الخارج دخول فرنسا والبرتغال وإسبانيا في القائمة باء ، بينما لم يتم الإفصاح عن المعلومات ولم يتم إخطار وسائل الإعلام التي واكبت كل جديد في العملية
هذا التحديث الجديد خلق نوعا من الارتياب والشك في القرارات الحكومية المقبلة ، بل الأكثر من ذلك اضر بالعديد من المغاربة سواء تعلق الامر باشخاص اوعائلات او رجال أعمال أو رحلات سياحية وهنا يستوجب طرح السؤال : الم يكن جديرا بالدولة التي نجحت في مواجهة ” كورونا ” تكليف فريق عمل يواكب تحديث كل المعلومات الخاصة بهذا الغرض دون البحث في مواقع هنا وهناك ؟
والظاهر ان هذا التحديث خلق ارتجال في صفوف عائلات بالخارج خاصة في فرنسا وإسبانيا ،بتخطيطهم لرحلة العودة وفق ترتيبات سابقة. ما يطرح السؤال ان كان سفرهم سيتم أم سيلغى اضطراريا بل السؤال المحرج في هذا المقام ليس سوى عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الأطفال اثناء الحجر الصحي
وامام هذا الوضع اصبحت الحكومة مجبرة على معالجة هذه الإجراءات بسلكها فرض الحجر الصحي في المنزل وليس في الفنادق مع استحضارها ان العودة الصيفية للجالية تعتبر احتفالا ما يستوجب ع على الحكومة وضع كل الاستراتيجيات لمساهمة في هذا الاحتفال وليس افساده بهكذا قرارات يعلن عنها في اخر ساعات اليوم
ويعرف ان السلطات المغربية اعلنت عن تحيين جديد للائحة بلدان القائمة “ب”، التي يخضع القادمون منها نحو المغرب لقيود إضافية، تجبرهم إما على التوفر على تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، أو الخضوع لحجر صحي في أحد الفنادق.
وأفادت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع “كوفيد-19” أن التحديث الجديد يهم بلدان ستضاف إلى القائمة “ب” ابتداء من يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري.
وأضافت اللجنة دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال إلى القائمة “ب”، بعد أقل من أسبوع على إضافة مصر وتونس وروسيا إلى اللائحة نفسها.
12 تعليقات
خليناكوم لله ا الشفارة…بينتو مستواكم ..
بكل صراحة فاجأ الجالية المغربية باروبا اولا ان عشرات آلاف اقتنو تداكرهم باتمان باهضة هدايا وايابا ولديهم فقط عشرون يوم عطلة هل يعقل قضاء عطلتهم بالفنادق ومادا عن الأطفال وان كان الاب ملحق هل يترك ابناءه بالفندق هدا قرار غير مفهوم وغير مقبول كان على الدولة إغلاق الحدود نهائيا أو فتحها فقط للملقحين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المشكلة في صانع القرار في المغرب. عندي 9 اليوم إجازة في المغرب سوف أتمها في الفندق؟
اطلع الكرمة نزل شكون قالها لك
لا حول ولا قوة الا بالله منكم لله. فورة سماع خبر الصاعقة حاولنا بجميع الطرق من اتصلات وقراءت الجرائد الاكترونية لكي نجد مخرج بعد كل الترتيبات وتنظيم العطل فهناك من ضحى حتى بي عمله فقط ليقضي بضعة ايام مع عاءلته بعد ثلات سنوات من الانقطاع واليوم تفرضون علينآ الحبس في فنادقكم لكي تدعمونها بي عرق جبين من عاءلات أهلهم واحباب من اوصلكم الي كراسي. حبنا الله ونعم الوكيل .دنب أولادنا واحفادنا عليكم في يوم من الايام سوف يطرح السؤال لما الدخل وأبناء المهجر لم يعد كالمعتاد .هنا باريس انشري ياجراءد
أدري لماذا أفراد الجالية يصرون على زيارة المغرب في ظل هذه القيود المهينة. عن نفسي قضيت و زوجتي و أبنائي 8 أيام جد جد ممتعة في فندق 5 نجوم ذي فضاء جد ضخم و بالقرب من البحر بأنطاليا جنوب تركيا بما يناهز 2500 أورو شاملة لكل شيء (4 تذاكر الطائرة و غرفة الفندق و الطعام و الشراب). أبنائي لم يريدوا مغادرته لكثرة استمتاعهم بما يقدمه من خدمات و على رأسها المسبح الخاص بالأطفال. أما عن بلدي الحبيب المغرب فهو يتفنن في الإغلاق و اختراع القيود و فرضها .. لن أنسى أبدا ما جرى العام الماضي حينما أغلق المغرب كل شيء أمامنا من دون إشعار مسبق.
لا أدري لماذا أفراد الجالية يصرون على زيارة المغرب في ظل هذه القيود المهينة. عن نفسي قضيت و زوجتي و أبنائي 8 أيام جد جد ممتعة في فندق 5 نجوم ذي فضاء جد ضخم و بالقرب من البحر بأنطاليا جنوب تركيا بما يناهز 2500 أورو شاملة لكل شيء (4 تذاكر الطائرة و غرفة الفندق و الطعام و الشراب). أبنائي لم يريدوا مغادرته لكثرة استمتاعهم بما يقدمه من خدمات و على رأسها المسبح الخاص بالأطفال. أما عن بلدي الحبيب المغرب فهو يتفنن في الإغلاق و اختراع القيود و فرضها .. لن أنسى أبدا ما جرى العام الماضي حينما أغلق المغرب كل شيء أمامنا من دون إشعار مسبق.
حكومة لا تراعي معاناة الجالية
لا حول ولا قوة إلا بالله دعيناكم لله
لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
الجالية ستأتي لأجل صلة الرحم والعيد ام للحجر والمشكلة في الفندق.
لماذا لا يكون الحجر بالمنزل وتكليف المقدم بالتقصي حول احترام الحجر، فعون السلطة (المقدم) يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الحي.
شيئا من المرونة في التعامل مع الجالية من فضلكم، لا تضربوا صلة الرحم بجرة قلم.
لماذا لا يطل علينا المحللون السياسيون و اصحاب مكاتب الدراسات و اساتذة الجوقة العليا ليعلقوا و يفسروا لنا هذا التخبط و الذي يمس ابناء هذا الوطن!!
قمة الفشل في التدبير…
و كلما زادت ارقام الاصابات فالمواطن هو السبب..
حتى حرارة هذه الأيام ، المواطن هو السبب…
زوينة ديالهم و الخيبة ديالنا!!
قرارات ارتجالية وارتباك في دخول الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، اسبانيا والبرتغال ومع اقتراب عيد الاضحى.