التلاعب بالجالية ..”ترخيص الطائرات” و “فرض الحجر” و”عدم امكانية إلغاء الرحلات “

هبة بريس ـ الرباط

تفاجأ مغاربة الخارج دخول فرنسا والبرتغال وإسبانيا في القائمة باء ، بينما لم يتم الإفصاح عن المعلومات ولم يتم إخطار وسائل الإعلام التي واكبت كل جديد في العملية

هذا التحديث الجديد خلق نوعا من الارتياب والشك في القرارات الحكومية المقبلة ، بل الأكثر من ذلك اضر بالعديد من المغاربة سواء تعلق الامر باشخاص اوعائلات او رجال أعمال أو رحلات سياحية وهنا يستوجب طرح السؤال : الم يكن جديرا بالدولة التي نجحت في مواجهة ” كورونا ” تكليف فريق عمل يواكب تحديث كل المعلومات الخاصة بهذا الغرض دون البحث في مواقع هنا وهناك ؟

والظاهر ان هذا التحديث خلق ارتجال في صفوف عائلات بالخارج خاصة في فرنسا وإسبانيا ،بتخطيطهم لرحلة العودة وفق ترتيبات سابقة. ما يطرح السؤال ان كان سفرهم سيتم أم سيلغى اضطراريا بل السؤال المحرج في هذا المقام ليس سوى عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الأطفال اثناء الحجر الصحي

وامام هذا الوضع اصبحت الحكومة مجبرة على معالجة هذه الإجراءات بسلكها فرض الحجر الصحي في المنزل وليس في الفنادق مع استحضارها ان العودة الصيفية للجالية تعتبر احتفالا ما يستوجب ع على الحكومة وضع كل الاستراتيجيات لمساهمة في هذا الاحتفال وليس افساده بهكذا قرارات يعلن عنها في اخر ساعات اليوم

ويعرف ان السلطات المغربية اعلنت عن تحيين جديد للائحة بلدان القائمة “ب”، التي يخضع القادمون منها نحو المغرب لقيود إضافية، تجبرهم إما على التوفر على تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، أو الخضوع لحجر صحي في أحد الفنادق.

وأفادت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع “كوفيد-19” أن التحديث الجديد يهم بلدان ستضاف إلى القائمة “ب” ابتداء من يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري.

وأضافت اللجنة دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال إلى القائمة “ب”، بعد أقل من أسبوع على إضافة مصر وتونس وروسيا إلى اللائحة نفسها.

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