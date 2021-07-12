اصطدام بين دراجتين يرسل شرطيا إلى المستشفى
سيارة اسعاف

سطات…اصطدام بين دراجتين يرسل شرطيا إلى المستشفى

2021-07-12 / 11:47 صباحًا
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محمد منفلوطي_هبة بريس

أصيب شرطي تابع لفرقة شرطة المرور الدراجين بولاية أمن سطات، بجروح على مستوى الرأس نقل على إثرها إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب معلومات استقتها هبة بريس من عين المكان، فإن الشرطي ” س.خ” كان يقوم بمهامه الأمنية ضمن جولة روتينية، قبل أن يتعرض لاصطدام قوي بين دراجته النارية ودراجة نارية أخرى كان على متنها شابين لاذا بالفرار لحظة وقوع الحادث بالقرب من حي السلام غرب مدينة سطات.

هذا وقد انتقل نائب والي أمن سطات وعدد من زملاء الشرطي الصحية صوب قسم الجراحة رجال بمستشفى الحسن الثاني، حيث أشرف طبيب متخصص في جراحة الرأس والدماغ على تتبع وضعته الصحي، بمعية الطبيب الرئيسي رئيس القطب الدكتور لبداوات عبد العزيز، الذي أعطى تعليماته لإعادة إخضاع الضحية لفحوصات أخرى بالكشف بالصدى والسكانير لتقييم حالته الصحية.

ويذكر، أن الحادث خلف استياء بين صفوف زملاء الشرطي لاسيما، و لا وأن الأخير يعد من العناصر الأمنية المشهود لها بالتفاني في العمل والجدية وحسن التواصل مع المواطنين.

للتذكير، فإن مدينة سطات وشوارعها تعيش على وقع أسراب الدراجات النارية المزمجرة بأصواتها المرعبة، التي تزرع الرعب، أصحابها من المراهقين حولوا الشوارع والساحات والفضاءات الخضراء إلى حلبة لسباق الموت المجاني..

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