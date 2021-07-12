ثلاثيني ينتحر شنقا بحظيرة للمواشي ضواحي خريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

قدم رجل ثلاثيني” غ.إ” على الانتحار شنقا بحظيرة للمواشي، بدوار العمامرة جماعة أولاد عبدون صباح اليوم الأحد 11 يوليوز 2021.

وقالت مصادرنا إن الهالك عازب ويعاني من اضطرابات نفسية، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل، حيث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى عين المكان، وتمت معاينة الجثة قبل الإذن بنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة من أجل التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة المختصة.

هذا وقد عرف قليم خريبكة، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق في حالات الانتحار، وهو ما يدق ناقوس الخطر وينذر بمآس جديدة.

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