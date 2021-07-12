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تفشي سلالة دلتا في أستراليا رغم العزل العام

2021-07-12 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الصحية عن زيادة يومية قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى وسط احتمالات بتمديد العزل العام في سيدني أكبر مدن أستراليا جراء ارتفاع العدوى.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 112 حالة عدوى محلية جديدة كلها تقريبا في سيدني، رغم دخول العزل العام في المدينة أسبوعه الثالث. ويسجل عدد الحالات الجديدة مستويات قياسية منذ ثلاثة أيام على الأقل

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، إن مستوى الإصابات خلال الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان سيجري تمديد العزل العام في سيدني المقرر أن ينتهي يوم الجمعة.

وأضافت خلال إفادة تلفزيونية يومية، “هذا هو الرقم الذي نريد أن يقترب إلى أقصى حد ممكن من الصفر”. وناشدت السكان الامتثال لقواعد العزل العام التي تم تشديدها مطلع الأسبوع.

ويقترب إجمالي الحالات في التفشي الحالي من 700، بعد أقل من شهر على رصد أول حالة في منتصف يونيو حزيران. وتوفيت امرأة في التسعينيات من العمر لتصبح أول حالة وفاة بكوفيد-19 تسجلها البلاد هذا العام.

وتشمل إجراءات العزل العام المفروضة على سكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة إغلاق المدارس وأوامر بالتزام المنازل. وأثارت تلك الإجراءات مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الذي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام.

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