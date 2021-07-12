صحيفة: زعيم البوليساريو لديه وثيقة هوية إسبانية سارية المفعول
ابراهيم غالي

صحيفة: زعيم البوليساريو لديه وثيقة هوية إسبانية سارية المفعول

2021-07-12 / 9:58 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية إن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، جدد بطاقته الوطنية الإسبانية آخر مرة في 2016، وفق رسالة بعثت بها مفوضية الإعلام العامة للشرطة إلى المحكمة الوطنية العليا.

ونقلت الصحيفة، بحسب الرسالة، أن غالي جدد بطاقته في 30 يونيو 2016 في تالافيرا دي لا رينا وكانت سارية المفعول أثناء دخوله البلاد قادما من الجزائر للعلاج.

وتم إصدار بطاقة الهوية في 31 يناير 2006 في مدريد وتم تجديدها آخر مرة في تالافيرا دي لا رينا في 30 يونيو 2016.

وتقول الصحيفة إن المفتش الذي وقع الرسالة أوضح أن سجلات الشرطة تبين أن غالي كان في السابق صاحب بطاقة صادرة في 7 ديسمبر 1999 في مدريد، باسم إبراهيم غالي مصطفى.

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تعليق واحد

  1. كان على الحكومة الاسبانية نقل بوليزاريو مخيمات تيندوف الى مدينة من المدن اااسبانية وتوطينهم عوض هذه الفتنة الغير محسوبة العواقب والت ادت الى ازمة حكومية في اسبانيا ااتي لا زالت تتوهم المغرب مستعمرة من مستعمراتها.المغاربة قضوا على ملوك الطواءف

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