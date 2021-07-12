انتشال جثة مسنة من نهر ورغة ضواحي تاونات

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الوقاية المدنية،مساء اليوم، من انتشال جثةَ ستينية من نهر ورغة القريب من دوار المروج التابع للنفوذ الترابي لجماعة الورتزاغ.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن الضحية البالغة من العمر 66 سنة، والمنحدر من دوار بني هلال التابع لجماعة الورتزاغ، تم العثور عليها من طرف بعض المارة بجنبات النهر المذكور قرب قنطرة غانس بعدما لفظتها المياه في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بالورتزاغ، التي انتقلت رفقة السلطة المحلية إلى مكانه، حيث جرى انتشال جثة الهالكة من قبل عناصر الوقاية المدنية وتم توجيهها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي

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