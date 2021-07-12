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طقس الإثنين .. جو حار بكل ربوع الوطن

2021-07-12 / 8:06 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الداخلية، منطقة سوس وكدا شمال المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد ، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل خلال الليل والصباح.

وستتشكل سحب غير مستقرة محملة بقطرات مطرية متفرقة وبرعد محليا فوق الأطلس الكبير والمتوسط وشمال الأقاليم الجنوبية ، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 32 درجة بالسهو ل الداخلية الشمالية والوسطى، هضاب الفوسفاط، الجنوب-الشرقي بو داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و 46 درجة داخل كل من مناطق اللوكوس و الأقاليم الجنوبية، الرحامنة، سهول ملوية و ك دا الجنوب الشرقي و ما بين 37 و 42 درجة بالمنطقة الشرقية ، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، ما بين 30 و 37 درجة بالسهول الأطلسية ، وستكون ما بين 24 و 32 درجة بالسواحل وبالمرتفعات .

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج ما بين كاب سبارتيل وطرفاية ، وقليل الهيجان واحيانا هائجا بباقي السواحل.

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