طقس الإثنين .. جو حار بكل ربوع الوطن
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الداخلية، منطقة سوس وكدا شمال المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد ، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل خلال الليل والصباح.
وستتشكل سحب غير مستقرة محملة بقطرات مطرية متفرقة وبرعد محليا فوق الأطلس الكبير والمتوسط وشمال الأقاليم الجنوبية ، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي الأرجاء.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي على العموم.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 32 درجة بالسهو ل الداخلية الشمالية والوسطى، هضاب الفوسفاط، الجنوب-الشرقي بو داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و 46 درجة داخل كل من مناطق اللوكوس و الأقاليم الجنوبية، الرحامنة، سهول ملوية و ك دا الجنوب الشرقي و ما بين 37 و 42 درجة بالمنطقة الشرقية ، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، ما بين 30 و 37 درجة بالسهول الأطلسية ، وستكون ما بين 24 و 32 درجة بالسواحل وبالمرتفعات .
وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج ما بين كاب سبارتيل وطرفاية ، وقليل الهيجان واحيانا هائجا بباقي السواحل.