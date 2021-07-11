ذبح شاب من الوريد إلى الوريد بسوق نواحي تاونات

هبة بريس ـ خالد العروسي

شهد السوق الأسبوعي أحد عين عائشة بإقليم تاونات، جريمة قتل بشعة اليوم الاحد 11 يوليوز الجاري، بعدما أقدم شخص على ذبح شاب يبلغ من العمر حوالي 31 سنة، وينحدر من دوار باب الندا التابع لجماعة أولاد داوود.

وفي تفاصيل الواقعة، أوردت مصادر ” هبة بريس” أن الجاني هاجم الهالك على غفلة منه حين كان جالسا داخل خيمة مخصصة لإعداد لحم الكفتة ، وقام بذبحه بالسلاح الأبيض من الوريد الى الوريد ، مشيرة الى ان الضحية تعرض لنزيف حاد بعد سقوطه أرضا مدرجا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف

ذات المصادر، اكدت أن الجاني كان على خلاف مع الضحية بسبب مبلغ من المال، الشيء الذي دفعه إلى اقتراف هذه الجريمة البشعة، مضيفا ان مصالح الدرك الملكي شرعت في تعقب المشتبه فيه، الذي لاذ بالفرار من اجل توقيفه، فيما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة .

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