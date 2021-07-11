وفاة شاب متأثرا بجروح سقطة من مضايق تودغى بتنغير

2021-07-11 / 11:38 مساءً
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هبة بريس – تنغير

توفي صباح اليوم الأحد 11 يوليوز الجاري الشاب “أ.ح”، بأحد المستشفيات بمدينة فاس، متأثرا بالاصابة التي تعرض لها بعد سقوطه نهاية الأسبوع من مرتفع بمضايق تودغى إقليم تنغير.

وكان الشاب “أ.ح” البالغ من العمر 20 سنة و المتحدر من أيت سنان بالجماعة الترابية تودغى العليا بإقليم تنغير ، قد سقط بعد ان فقد توازنه من أعلى جبل بمضايق تودغى، وذلك أثناء تسلقه الجبل رفقة زميل له، حيث أصيب بكسر على مستوى الانف وجروح متفاوتة الخطورة، بينما تم انقاذ زميله بعد أن ظل محاصرا بأعلى الجبل لساعات.

وبعد علمها بالحادث حلت السلطات المحلية والوقاية المدنية بعين المكان حيث تم نقل الشاب المصاب الى المستشفى الاقليمي بتنغير تم الى المستشفى الجهوي مولاي علي بالرشيدية تم بعدها إلى أحد المستشفيات بمدينة فاس، وهو في حالة خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وتعتبر مضايق تودغى البعيدة عن مدينة تنغير بحوالي 14 كلم ، قبلة لعدد من متسلقي الجبال سواء من المغرب أو خارجه ، وهو ما يستدعي تكثيف إجراءات اليقظة تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.

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تعليق واحد

  1. الحالة كانت تستدعي hélicoptère عوض تنقيل المصاب من مستشفى إلى مستشفى..و الجميع يعلم المسافة بين المدن المذكورة…لو كان المصاب أجنبيا لتم إستخدام جميع الإمكانيات المتوفرة و بما أنه مغربي (الخبار فراسنا)

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