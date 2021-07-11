كبار مهنيي الطاقة في العالم يجتمعون بالدار البيضاء

2021-07-11 / 11:33 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تحتضن مدينة الدار البيضاء فعاليات المنتدى الدولي للطاقات الصناعية و هو الحدث الذي سيجمع مهنني القطاع بعدد من دول العالم.

و سيتمحور النقاش خلال المنتدى الدولي الأول للطاقات الصناعية، الذي سينظم بالدار البيضاء يوم 27 يوليوز الجاري من طرف “مجلة صناعة المغرب”، عن رهانات التخلص من الكربون في الصناعات الطاقية، ورفع تنافسية المقاولات الصناعية المغربية

وذكر بلاغ صحفي للمنظمين ، أنها الدورة الأولى من المنتدى الدولي للطاقات الصناعية ستنظم تحت عنوان: “في أفق تحدي التخلص من الكربون وتخفيض استعماله.. ما هي فرص الصناعة المغربية؟”، بشراكة مع ” Cluster Solaire ” في احترام تام لتدابير البروتوكول الصحي المعمول به للوقاية من فيروس كوفيد-19.

وسيجمع هذا الحدث خلال يوم كامل (27 يوليوز 2021) بفندق فور سيزنس بالدار البيضاء، فاعلين ومِهنيّين وخبراء وطنيين ودوليين في مجال الطاقات الخضراء، فضلاً عن مهنيّي الصناعة، لمدارسة رهانات التنافسية المتعلقة بالفاتورة الطاقية والتخلص من الكربون وانبعاثاته.

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