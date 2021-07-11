إيطاليا تفوز باللقب الأوروبي في مباراة مجنونة أمام إنجلترا

هبة بريس ـ متابعة

توج منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المواجهة جمعت المنتخبين، مساء الأحد على ملعب “ويمبلي” العريق في العاصمة البريطانية “لندن”، حيث انتظرت إيطاليا 53 عاما لكي تتوج باللقب للمرة الثانية، بعدما فازت به لأول مرة على أرضها عام 1968.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى استطاع لوك شو ظهير أيسر منتخب إنجلترا تسجيل هدف التقدم، و لم يستطع المنتخب الإنجليزي الصمود طويلا، لينجح المنتخب الإيطالي في إدراك التعادل عبر ليوناردو بونوتشي بالدقيقة 67.

و ظلت المباراة على حالها بعد تعادل المنتخب الإيطالي و نظيره الإنجليزي، ليضطر كلا المنتخبين لخوض الأشواط الإضافية ثم ضربات الجزاء التي كانت من نصيب إيطاليا بثلات ركلات لاثنتين، ليكون اللقب الأوروبي لصالح رفاق بونوتشي.

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