سخط عارم للجالية بعد إقرار الحجر الصحي للقادمين من فرنسا وإسبانيا والبرتغال
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مباشرة فور إعلان وزارة الخارجية المغربية عن تحديث تصنيف دول القائمة “ب” ، ساد سخط عارم الجالية المغربية المقيمة في الدول الثلاث التي شملها التحيين الجديد.
و علق العشرات من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا و إسبانيا و البرتغال و كذا أفراد أسرهم بالمغرب على قرار السلطات المغربية بنبرة حزن و غضب كبيرين خاصة أنها تأتي في فترة مفاجئة أياما فقط قبيل عيد الأضحى.
و كتب أحد المهاجرين المغاربة: “واش هاد الناس بعقلهوم كيفاش الناس قطعو البييي وجاو اعيدو مع والديهم و دبا تسدو عليهم و تفرضو عليهم الحجر الصحي عشر أيام، لاحول ولاقوة إلا بالله، اللهم إن هذا لمنكر”.
و أضاف شخص ثاني: “التلقيح ضروري وpcr كذالك ولكن الحجر الصحي علاش، واحد عندو 15 يوم باش يشوف والديه والعائلة ويدخلوه 10 يام فالحجر ماشي معقول”.
و جاء في تعليق آخر:”و لي مقطع نهار 20 فشهر حرام عليكم والله عندي كونجي 20 يوم و 3 سنين مهبطت دابا شوفو شنو كتعملو فينا و الله حتى حرام عليكم”.
أما أحد المهاجرين بفرنسا فقد كتب:” شكرا لكم قولبتونا، خليتو بنادم حتى شرا كل شي و خسر فلوس راه كاين لي مدارش تلقيح و مقطع غير اسبوع باش يدير صلة الرحم مع الوطن كما قال الملك و لكن امكن صافي جمعتو الصرف و دارت الحركة، شكرا لوطني العزيز”.
و كتبت إحدى المهاجرات تعليقا على القرار: “شوية غيضيفو كاع الدول ديال الكرة الأرضية، ولفتو فلوس لوطيل، حشومة عليكم، بقى ليكم غير طلبو لينا فيزة مغربية باش ندخلو ببلادنا على الاقل راعيو ناس لي نازلة تعيد وترجع ضرب تمارة”.
اما مهاجرة أخرى فقد طرحت تساؤلا: “واش عائلة دايرة تلقيح و عندها طفل 15 سنة باقي موصلوش لقاح هل يعقل هداك طفل يمشي يدير حجر صحي بوحدو 10 ايام هدشي ماشي منطقي من اول حبسوا على كلشي”.
هذا و كانت أغلب التعليقات المرافقة لتدوينة الخارجية المغربية المتعلقة بإضافة فرنسا و إسبانيا و البرتغال لدول القائمة”ب” غير راضية عن القرار الجديد.
46 تعليقات
Il est intolérable d’être traité comme du bétail vous ne pouvez pas vous ne devez pas traiter les enfants du pays de cette façon. Vos promesses sont vides, vos décisions sont nulles et votre politique pire. Vous ne savez même pas ce qui se passe au seins du Maroc pour prendre ces décisions. Ou sont vos organismes de santé publique qui tiennent les statistiques pour savoir comment orienter votre politique. Travaillez ou dégagez
أنا عندي بنتي كتدرس في فرنسا و ملقحة و غادير تيست PCR قبل ما تجي واش حتى هي خاصها دوز عشرة أيام في الحجر؟!🤔🧐😳😜
علاش ديما فلمغريب مكتحترموش لمغاربة هاذ دولة خاصهة دروس فالانسانية أو خاصهة تبدا تعاون ماديا لعائلا ت لفقيرة لدخل ديالها 1000درهم هاباش فيتنكم دول لانسانين ها درس مهم بداو بيه داكشي لاخر ها مضيعة ديال لوقة
هاذا تخربيق والناس ديال الخليج شنو دنبهم واش ماشي مغاربة كل مرة يفاجؤونا بقرارات عشوائية ما عندها حتى معنى
السلام عليكم انا متفق مع كل ابناء وبنات الجالية الكرام. لكن ساجيب اختي التي قالت الكل في العائلة قام بالتلقيح هل يعقل لطفل في 15 من عمره ان يقوم بالحجر الصحي صراحة انا أثق في نباهة المسؤولين سيكتفون بالنسبة لهذه الحالات بالفحص PCR. لكن يا ابناءنا في الخارج واما واحد من الجالية أترضون ان تدخلوا هلاكا لبيتكم فكذلك ببلدكم. كنا نموذجا يقتدى به في احترام القواعد ومع عيد الاضحى وزيارة الأقارب لسعتنا العقارب اللهم لا اريد سوءا باي عائلة ولا فجع الله احدا في قريب ولا بعيد حتى لا تكون صلة الرحم وبالا علينا وعليكم البهم احفظكم واحفظ عوائلكم اللهم آمين أحبكم جميعا أبناء بلدي في الداخل والخارج.
الفيروس ما معاه اللعب إجراءت معقولة الإنسان مايفكرش غير فراسو افكر فالبلاد نصدقو مغرقينها ونتعداو على ناس ابرياء