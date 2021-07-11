سخط عارم للجالية بعد إقرار الحجر الصحي للقادمين من فرنسا وإسبانيا والبرتغال
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مباشرة فور إعلان وزارة الخارجية المغربية عن تحديث تصنيف دول القائمة “ب” ، ساد سخط عارم الجالية المغربية المقيمة في الدول الثلاث التي شملها التحيين الجديد.
و علق العشرات من أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا و إسبانيا و البرتغال و كذا أفراد أسرهم بالمغرب على قرار السلطات المغربية بنبرة حزن و غضب كبيرين خاصة أنها تأتي في فترة مفاجئة أياما فقط قبيل عيد الأضحى.
و كتب أحد المهاجرين المغاربة: “واش هاد الناس بعقلهوم كيفاش الناس قطعو البييي وجاو اعيدو مع والديهم و دبا تسدو عليهم و تفرضو عليهم الحجر الصحي عشر أيام، لاحول ولاقوة إلا بالله، اللهم إن هذا لمنكر”.
و أضاف شخص ثاني: “التلقيح ضروري وpcr كذالك ولكن الحجر الصحي علاش، واحد عندو 15 يوم باش يشوف والديه والعائلة ويدخلوه 10 يام فالحجر ماشي معقول”.
و جاء في تعليق آخر:”و لي مقطع نهار 20 فشهر حرام عليكم والله عندي كونجي 20 يوم و 3 سنين مهبطت دابا شوفو شنو كتعملو فينا و الله حتى حرام عليكم”.
أما أحد المهاجرين بفرنسا فقد كتب:” شكرا لكم قولبتونا، خليتو بنادم حتى شرا كل شي و خسر فلوس راه كاين لي مدارش تلقيح و مقطع غير اسبوع باش يدير صلة الرحم مع الوطن كما قال الملك و لكن امكن صافي جمعتو الصرف و دارت الحركة، شكرا لوطني العزيز”.
و كتبت إحدى المهاجرات تعليقا على القرار: “شوية غيضيفو كاع الدول ديال الكرة الأرضية، ولفتو فلوس لوطيل، حشومة عليكم، بقى ليكم غير طلبو لينا فيزة مغربية باش ندخلو ببلادنا على الاقل راعيو ناس لي نازلة تعيد وترجع ضرب تمارة”.
اما مهاجرة أخرى فقد طرحت تساؤلا: “واش عائلة دايرة تلقيح و عندها طفل 15 سنة باقي موصلوش لقاح هل يعقل هداك طفل يمشي يدير حجر صحي بوحدو 10 ايام هدشي ماشي منطقي من اول حبسوا على كلشي”.
هذا و كانت أغلب التعليقات المرافقة لتدوينة الخارجية المغربية المتعلقة بإضافة فرنسا و إسبانيا و البرتغال لدول القائمة”ب” غير راضية عن القرار الجديد.
46 تعليقات
قال تعالى : إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ، يوتيكم خيرا. صدق الله العظيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا و لا تنفروا، يسروا و لا تعسروا .
* يقول المثل المغربي: اطلع تاكل الكرموس ،انزل اشكون قالها ليك .
* قرار وزارة الخارجية في هذا الظرف أكون قلوب المغاربة و بالخصوص الوالدين ملأ الفرح قلوبهم بقرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله تقديم تسهيلات عودة المهاجرين الى ارض الوطن و فتح باب صلة الرحم مع الاهل و الأحباب ،كل المغاربة سواء المواطنين و المهاجرين الذين استبشروا خيرا من قرار جلالة الملك .لكن القرار الاخير لوزير الخارجية أحبط و اربك معنوية المواطنين و بالخصوص الوالدين هذا القرار الغير منصف قتل فرحة إستقلال أبنائهم ؟
* نطلب من السدة العالية بالله جلالة الملك أن يتدخل بقراراته الصائبة في الوقت المناسب الغداء هذا القرار المؤلم في حق المهاجرين بفرنسا و اسبانيا و البرتغال حتى تكتمل فرحة عيد الأضحى
* لا قرار يعل فوق قرارات جلالة الملك المعظم .
حفظه الله بالسبع المثاني و القرآن العظيم
المرجو اعادة النظر في هذا القرار راه بغينا وليدتنا يرجعو مشاو غير يدوزو الشغاوي للاقسام التحظيرية للمدارس العليا
اللعب بالنار أثناء زمن كورونا.الاحتياط واجب ولايجب الثقة العمياء بان لاشيء سيتغير.رغم التلقيح فكورونا مستمرة يعني اذا تغيرت المعطيات فسوف يتغير الموقف بالمغرب بخصوص الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار كورونا.انصح الجالية المغربية لاتأتي الى المغرب الا لضرورة ولاتبقى طويلا اسبوعين او ثلاث وعد الى مكان اقامتك والا ستندم مع مرور الوقت.يقال لخاف نجى.
عشوائية في اتخاذ القرارات
انت جالس فالمكتب و تقرر و تترك الفوضى و الصداع في المطارات
أنتم عصابة تخدم مصالح أصحاب الفنادق المحظوظين
لك الله يا مغربي
طبيعي سيتضرر البعض لكن هذا راه وباء ايتحكم فيه احد وهؤلاء الذين يسخطون عليهم البقاء في اماكنههم ومن اخذ التذكرة يغير تاريخها ابني غير تذكرته السنة الماضية ثلاث مرات وبالمقابل راه لا احد اختار هذه المشاكل على الصحافة ان تعمل على توعية المواطن وشرح اسباب اتخاذ قرارات صعبة بدلا من نشر التباكي والتعاليق الساخطة على البلد لان اصحابها لا يعجبهم اي شي ء في بلدهم نحن نعرف هذه الناس مزيان يحبون الاساءة لبلدهم والصحافة تشجعهم على ذلك بدلا من شرح الواقع.
منقول عن أحد المهاجرين الذين عاشوا تجربة الحجر الصحي داخل الفندق:
السلام عليكم
الى القلة الذين يطالبون بتعميم الحجر الصحي على كل القادمين ….
انا قدمت من دولة من اللائحة ب و اضطررت رغما عني ان امضي 10 ايام في الحجر…
والله من اسوإ ما رايت في حياتي !!! كنت خاءفا على نفسي من ان اصاب بالكرونا في الفندق… و لكم بعض ما عشته و عاينته:
الفندق كان مختلطا (افواج من الاجانب اتوا لزيارة المغرب ضمن بعثات دولية مع اصحاب الحجر الصحي)… ناكل في نفس المكان و نجلس في نفس المكان… ولهم حرية الخروج و الدخول كلما شاؤوا
لا احد من النزلاء (الا القلة النادرة) يضع الكمامة
لا احد من عمال الفندق يضع الكمامة
توجد قنينة واحدة للمعقم في الفندق و يجب ان تكون خبيرا حتى تعرف مكانها!!
باحة الفندق اصبحت كمدخنة ضخمة (كل المدخنين يدخنون بشراهة في باحة الفندق)
الناس اصبحت و كانها في علبة سردين في باحة الفندق (و يتحدثون عن التباعد الجسدي)
في الايام الاخيرة و من كثرة الاحتكاكات بدات مشادات و عراكات بالايدي بين النزلاء بعضهم بعض و احيانا بين بعض النزلاء و عاملين في الفندق….
الشرطي و العسكري و المقدم المرابطين في باب الفندق اصبح لهم شأن عضيم… هم الآمرون الناهون !!!
قرارالتخفيف كان خاطئا من بدايته نعلم ان المغرب لم ينج من الجائحة وان الاخصائيات كان ملغمة ومتعمدة في عدم وضوحها وكاذبة لاغراء الناس ان المغرب سيطرة على الجائحة ولكن ظهرة المقائق ووصل العدد ولربنا هو اكثر اذن كان ذلك لارضاء الذين انتقدوا حزم اللجنة المختصة بالجايرة التي تلقت وبالا من الشتم والتشهير لانها كانت جادت في عدم التخفير وكان قرارها دائنا هو الاغلاق والتشديد وقد اعطت حلا هو الاغلق من ااساسة الى الثامنة وقت كاف للتنقل والعنل ونصد الأرباح وتبقى فئة اصحاب. الحغلات والاعراس يوضع لها حل في التعويض اذن جنت على نفسها براقيش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العظيم حتى حشومة عليهم حتة قلنا الملك رفع دار لينا قيمة في الاخير يقولبونا بهذا القرار الإنسان فرحان عندو 15اليوم باش يشوف واليديها وثلاث سنين مشافهم في الاخير يهبط يجلس 10ايام حجر صحي و5 أيام مع عائلته اللهم إن هذا منكر كون غير دارو حجر منزلي إنسان يجلس مع العائلة هذا اخف الضررين
قرار عشواءي كيف يعقل أن يتم الحجر لمدة 10 ايام والإنسان عندو غير 15 يوم وقطع الطيارة قبل القرار على الأقل لايطبق هذا القرار باتر رجعي باش الناس يكعرفو اش غيديرو قتلونا بالمفاجءات ديالكم المرجو إلغاء هذا القرار خلينا نعيدو مع والدينا لي اصلا حنا جايين على هاذ الهدف الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
ما علينا الا او نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هرسنونا راسنا بان التحويلات ديال مغاربة المهجر بلغت الملايير. عاجبنكم غير الفلوس ولك المغتربين جيفوهم حتى اخرجو عيونهم
اللهم ان هذا منكر. أنا حجزت مع اولادي تذاكر السفر ليوم 19/7 من أجل العيد مع العائلة وأولادي فرحين لكن صدمنا بهذا القرار المجحف كيف أشرح لابنائي اننا الغينا السفر للمغرب.شيء لا يصدق لكن الخير فيما اختاره الله
مواقف أنانية و عاطفية لا تقدر مصلحة البلاد ! واش الخارجية غير جات و رشقات ليها ؟؟ الله يهديكم راه في الواقع خص الحجر على جميع الواصلين للبلاد لأن الوباء أصبح خطيرا جدا ، شوفو تونس الله يكون في عونها !!
هادي صدمة كبيرة لي او بنتي و الجالية كاملة ماشي معقول غراه ضيعنا فلوسنا فالتذكرة 1206€ باش نشوفو الوطن او الوالدين .لي غنكول حسبي الله و نعم الوكيل غراه الله بوحدو لعالم ما بقلوبنا من حزن او كأبة غراه شمتة كبيرة هادي خلينا ليكم الله
حسبي الله ونعم الوكيل اوباش
ادعيناكم الله ملكا وحكومة
Hasbiya allah wa naima lwakil
قرار صادم وغير مقبول حكومة العار…ناس الجالية لن تقبل بهادا….
hokoma fachila
حسبنا الله ونعم الوكيل ف لي كياخد بحال هد القرارات ديال الزفت انكم لا تراعون لصلة الرحم خاصة في هده الايام المباركة
السلام عليكم انا صراحة لم ولم تكن عندي تقة بهذه الحكومة الفاشلة . التي بين عشية و ضحاها بقرارات مخيبة للمهاجرين . فلهذا اقول المغاربة بالمهجر عليكم بالحيطة و الحضر لان لا سامح الله المغرب سد الحدود تضيع عملك و حريتك و الديموقراطية التي تعيش فيها. اما انا و انت بالنسبة للمغرب لاشيء. انا مغربي من المهجر .