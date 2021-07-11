مع ارتفاع الحرارة.. توزيع قنينات الماء على رجال الأمن والنظافة بوجدة

2021-07-11 / 10:39 مساءً
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هبة بريس : وجدة

في ظل ماتشهده بلادنا من استفحال لفيروس كورونا، ونظرا لموجة الحر المفرطة التي تشهدها مدينة وجدة، قامت جمعية مبادرة فاعل خير بمدينة وجدة يوم الأحد 11 يوليوز الجاري بعمل إنساني في حق عمال النظافة و رجال الأمن بتوزيع قنينات ماء باردة لإرواء عطش هذه الفئة وكذلك رسالة شكر وتقدير باسم الجمعية المنظمة.

وقد استعمل المشاركون في هذه المبادرة الدراجات الهوائية عبر جولة بأهم شوارع المدينة، الهدف منه حقن بيئتنا من الثلوت وعرفانا بمجهودات رجال الأمن والنظافة الذين بدلوا الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والمواطنين.

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