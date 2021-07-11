المغرب يعيد تصنيف فرنسا وإسبانيا والبرتغال في “القائمة ب”

2021-07-11 / 9:54 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت السلطات المغربية عن تحديث التصنيف الخاص بدول القائمتين أ و ب، حيث تم إعادة تصنيف ثلاث دول و تحويلها من القائمة أ إلى القائمة ب،. و هاته الدول هي فرنسا و إسبانيا و البرتغال.

و أوضحت السلطات المغربية بتنسيق مع وزارة الصحة أن اللجنة الوزارية لتتبع كوفيد-19 قد أعادت تصنيف ثلاث بلدان جديدة و هي فرنسا و إسبانيا و البرتغال التي ستصبح في اللائحة “ب” ابتداء من يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري.

وأضافت السلطات المغربية دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال إلى القائمة “ب” بعد أقل من أسبوع من إضافة دول مصر وتونس وروسيا إلى اللائحة ذاتها.

هذا و كانت السلطات المغربية قد أكدت أن المسافرين القادمين من “القائمة ب” مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية يعود تاريخها إلى أقل من 48 ساعة، و قد تم تقسيم القادمين من الدول في اللائحة ب لفئتين اثنين.

الفئة الأولى تتعلق بحاملي شهادة التلقيح و الذين سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي عند وصولهم للمغرب، و فئة ثانية هي الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، والذين سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام على نفقتهم، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات.

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‫42 تعليقات

  1. أرى أن وزارة الصحة و الحكومة تضغط كثيراً على الشعب المغربي سواء المواطنين داخل أو خارج المغرب، وهذا سوف يولد انفجار، لماذ هذا العنف النفسي والمادي كله علينا عكس جميع شعوب العالم!!!

  2. قرأت القرار الأخير الذي يأخذ بعين الاعتبار كل من يحمل الجنسية المغربية أو ذو أصول مغربية فإنه يتم الحجر الصحي في بمسكه لمدة خمسة أيام ، أما بالنسبة لغير المغاربة كالسابق الفرنسيين أو غيرهم من البلدان ب فإن الحجر يكون في الفندق .

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