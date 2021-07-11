المغرب يعيد تصنيف فرنسا وإسبانيا والبرتغال في “القائمة ب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت السلطات المغربية عن تحديث التصنيف الخاص بدول القائمتين أ و ب، حيث تم إعادة تصنيف ثلاث دول و تحويلها من القائمة أ إلى القائمة ب،. و هاته الدول هي فرنسا و إسبانيا و البرتغال.
و أوضحت السلطات المغربية بتنسيق مع وزارة الصحة أن اللجنة الوزارية لتتبع كوفيد-19 قد أعادت تصنيف ثلاث بلدان جديدة و هي فرنسا و إسبانيا و البرتغال التي ستصبح في اللائحة “ب” ابتداء من يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري.
وأضافت السلطات المغربية دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال إلى القائمة “ب” بعد أقل من أسبوع من إضافة دول مصر وتونس وروسيا إلى اللائحة ذاتها.
هذا و كانت السلطات المغربية قد أكدت أن المسافرين القادمين من “القائمة ب” مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية يعود تاريخها إلى أقل من 48 ساعة، و قد تم تقسيم القادمين من الدول في اللائحة ب لفئتين اثنين.
الفئة الأولى تتعلق بحاملي شهادة التلقيح و الذين سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي عند وصولهم للمغرب، و فئة ثانية هي الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، والذين سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام على نفقتهم، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات.
40 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اتمنى من جلالة الملك ان يتدخل وإعطاء أوامره السامية لينقد إخواننا المهاجرين والطلبة الذين يوجدون بفرنسا من أجل الامتحانات الشفوية.
ربنا إقرار الحجر في منازلهم سيكون ارحم.
التخربيق .وهل الملحقين لا يتعادون بكورونا. الكل في سلة واحدة سواء ملقح او غير ملقح PCR كافية للجميع .
قرارات مرتجلة غير منطقية سيكون لها نتائج وخيمة بالنسبة للمهاجرين المغاربة: ماديا و نفسيا مما يؤدي بأغلبهم لفك الإرتباط بوطنهم في وقت نحن في أمس الحاجة للحمة الوطنية و نحن نخوض معارك على مختلف الجبهات لصون وحدتنا الترابية لبلدنا الحبيب.
Je suis dégoutée. Il n y a pas d’issue. Et les politiciens font ce qu’ils veulent. Il y a toujours des morts, pas seulement à cause du covid. “Il n’y a qu’une seule mort mais les causes sont multiples”. Alors pourquoi priver des gens de voir leurs familles sous prétexte qu’ils ne sont pas vaccinés ?
إنا مع الحجر لكن شرط أن يكون على نفقة الدولة لمساندة الجالية المغربية. هل فكرت الدولة في هده المصاريف إذا كانت الاسرة تتكون من عدة أشخاص. هذا غير مقبول.
التخفيض الذي وضع ع تذاكر الطيارة يردون اخده على الفنادق قرار غير صائب
والطلبة لي أشرار ورقة ديال الطيارة ما مصيرهم يا أصحاب القرار.
هناك قوانين في المغرب لا علاقة بالواقع تماما
ادعيناكم لله ملكا وحكومة اتكرفستو على ابناء الوطن لنا الله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، دائما وأبدا يصدرون قرارت مفاجئة دون المراعات لمصالح او ظروف الجالية، حسبنا الله ونعم الوكيل
لاتعليق🚫
LeHma9 hada o lli baghi ghir ydeouez el 3id m3a memtou ydeouzou f l’hôtel ?allah ydir taouil Lil jmiiii3
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
العشوائية في اتخاد القرارات،واش مفكرتوش في الناس الطلبة،في الناس لي معندهاش ثمن الفندق؟
اي حل هاذا تنزلون قوانينكم كالسيف على المواطن الدول الاوروبية تجبرك على الحجر في منزلك وليس اجباريا في فنادقكم وتحت الزامية الدفع
تخربيق في تخربيق سيرو خليوا ناس تجي تعيد
لاحول ولا قوة إلا بالله
لا أستطيع الاستيعاب جلالة الملك نصره الله يقدم يد العون والحلول للجالية حتى تتمكن من العودة الى وطنها، والحكومة تجتهد في ايجاد صعوبات وعراكيل.
من الأفضل في ظل هذه الظروف المميزة ان يقبع المرء في قعر داره حتى يقضي الله امرا كان مفعولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.