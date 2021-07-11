موجة الحرارة تدفع سكان المدن الداخلية للنزوح نحو الشواطئ

2021-07-11 / 9:43 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعيش المغرب خلال الأيام الأخيرة موجة حرارة مرتفعة و هو الأمر الذي أكدته مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة لها بعدما حذرت المغاربة من الحرارة المفرطة التي ستشهدها عدد من مناطق المملكة.

ارتفاع موجة الحرارة خاصة بالمدن الداخلية دفع قاطنيها للفرار نحو السواحل و البحث عن وجهات شاطئية تخفف عبء الطقس الحار و الذي يصعب تحمله في غياب تجهيزات التكييف و التبريد الاصطناعي.

و استقبلت مدن ساحلية كالجديدة و الوالدية و المحمدية و بوزنيقة و اكادير و السعيدية و مارتيل و غيرهم مئات الآلاف من سكان المدن الداخلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

و عاشت مختلف الطرقات المؤدية للمدن الساحلية حالة من الاكتظاظ في اليومين الماضيين بعدما تحولت لوجهة كل الراغبين في الاصطياف و البحث عن أجواء منعشة تختلف عن تلك الموجودة في مدن الداخل خاصة التي تغيب فيها أماكن الترفيه و السباحة و الاصطياف.

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