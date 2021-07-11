زعيم حزب إسباني: “غونزاليس أخطأت و وقعت ضحية مناورة جزائرية”

2021-07-11 / 9:32 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ألقى الأكاديمي والزعيم السابق للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بجزر الكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، اللوم على التصرف الهاوي الذي انتهجته غونزاليس لايا في تدبير العلاقات مع المغرب.

و قال إسبارزا في تصريح إعلامي: “لا شك أن الأزمة التي تسببت فيها وزيرة الخارجية السابقة مع المغرب وإدارتها السيئة لهذه القضية، هما السبب الرئيسي وراء خروجها القسري من الحكومة”.

و أضاف السياسي الإسباني: “من خلال سماحها في أبريل الماضي، بالدخول اللا مشروع للمدعو إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، حتى يتسنى له الإفلات من العدالة الإسبانية، تكون غونزاليس لايا قد اقترفت خطأ لا يغتفر، والذي أكدته تقارير للجيش والدوائر المعنية”.

وشدد ذات المتحدث على أن “موقف غونزاليس لايا، التي يبدو أنها وقعت ضحية مناورة جزائرية، يشكل خيانة تترتب عنها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية”.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أعلن أمس السبت، عن إجراء تعديل وزاري مهم، تميز على الخصوص، بالرحيل القسري لوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، المثيرة للجدل، آرانشا غونزاليس لايا بعد تعرضها لانتقادات من طرف الأوساط السياسية الإسبانية بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات الحساسة، و قد تم استبدال غونزاليس لايا بالسفير الإسباني الحالي في فرنسا، خوسي مانويل ألباريس.

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