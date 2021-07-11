بنشعبون: “القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية حظي بالإجماع”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية أن التصويت على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية و كذا القانون الإطار الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الجبائي قد حظيا بالإجماع و هو ما يؤكد أهمية و عمق هذين القانونين.

و جدد بنشعبون الشكر لكافة النواب البرلمانيين على تعبئتهم من خلال النقاش الموضوعي والقيم الذي توج بالتصويت بالإجماع على مشروعي القانون السالفي الذكر من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

و شدد وزير الاقتصاد و المالية أن هذا الإجماع الذي حظي به التصويت إن دل على شيء فإنما يدل على انخراط مؤسسة البرلمان إلى جانب الحكومة في تفعيل التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية الأخيرة وخاصة خطابي جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020، وافتتاح السنة التشريعية في 9 أكتوبر 2020.

و أوضح بنشعبون أن الخطابين الملكيين قد دعا من خلالهما عاهل البلاد كل القوى الوطنية دون استثناء للانخراط في المجهود الوطني لتجاوز مرحلة الأزمة، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها، واستثمار الفرص التي تتيحها.

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