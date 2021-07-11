موتسيبي: “سنحسم تفاصيل السوبر الإفريقي في اجتماعنا بالمغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اجتماعا بالمغرب في السادس عشر من يوليوز الجاري بالمغرب، على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقررة في الـ17 من الشهر نفسه على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

و في هذا الصدد، نقلت منابر إعلامية دولية أن موتسيبي رئيس الكاف قد أكد أن مصير دوري السوبر الإفريقي الذي يصر على تنظيمه ستحسم تفاصيله في اجتماع المغرب.

و بالرغم من كون تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم تتحدث عن معطيات أكثر بخصوص ما سيدور في اجتماع الكاف بالمغرب، غير أنه أكد أن اجتماع المكتب التنفيذي سيكون حاسما في مصير البطولج الجديدة.

ويعتبر دوري “السوبر الإفريقي” بطولة جديدة تسعى الكاف إلى تنظيمها في المستقبل القريب، وتضم كبار أندية القارة السمراء، بعائدات مالية كبيرة ستساهم في إضافة مزيد من التنافسية على بطولات الكاف القارية.

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