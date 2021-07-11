حزب فوكس الإسباني يواصل عداءه للمغرب: “لقد دمروا فلاحتنا و شبابنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل حزب فوكس الإسباني المتطرف عداءه غير المفهوم للمغرب، حيث يصر مسؤولوه في كل مناسبة و احيانا بدونها على مهاجمة المغرب في بيانات و تصريحات تفتقد للمنطق و لروح المسؤولية.

و في هذا الصدد، انتقد حزب فوكس الإسباني المتطرف بلدنا المغرب و اعتبره مساهما فعالا في تدمير الفلاحة الإسبانية و كذا في رفع نسبة البطالة وسط الشباب الإسبان.

و أكد الحزب المتطرف أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساهم في تدمير أكثر من 3000 وظيفة بمنطقة ألميريا عام 2021، حسب أرقام التوظيف الصادرة عن وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي.

و أكد الحزب الإسباني أن الفلاحة الإسبانية تتعرض لمنافسة غير عادلة من دول مثل المغرب بعدما أغرق ريف ألميريا بمنتوجاته، خاصة صغار المنتجين الذين لا يستطيعون التنافس على قدم المساواة، مضيفا أن دولا مثل المغرب لها تكاليف إنتاج أقل وحرية استخدام المبيدات المحظورة في أوروبا.

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