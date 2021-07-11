الفوضى ومعاكسات الصيف تدفع درك سيدي رحال لاستنفار عناصره

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرع شاطئ سيدي رحال التابع إداريا لإقليم برشيد في استقبال الآلاف من الزوار المصطافين خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت و ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط.

و نظرا لكون شاطئ سيدي رحال المتواجد على مقربة من مدن البيضاء و برشيد و سطات و خريبكة و السوالم يعتبر وجهة الساكنة المحلية بالدرجة الأولى، فقد كان بديهيا أن يستقطب عددا هائلا من الزوار من كل الطبقات الاجتماعية و بالأخص الشعبية.

هذا المعطى جعل الشاطئ في السنوات الماضية يشهد على بعض الأحداث التي عكرت صفو المصطافين بسبب الفوضى و العشوائية التي كانت تطغى على تدبير مرافقه، فضلا على ظاهرة التحرش و المعاكسات و الشجار الذي كان لا يخلو أي يوم بالشاطئ من مواقفه، بالإضافة لفوضى “الباراسولات” و “الباركينغ” و التفحيط بالسيارات، بل كان بعض القاصرين “فكريا” يعمدون لاقتحام رمال الشاطئ بسياراتهم و التجول ب”الكواد” بطرق خطيرة وسط المصطافين.

و لتفادي كل النقاط السلبية التي شهدها هذا الفضاء السنة الماضية، استنفر جهاز الدرك الملكي بسرية سيدي رحال التابع لمنطقة برشيد كل عناصره لتأمين مرور مرحلة الاصطياف في أفضل الأحوال.

و شهد شاطئ سيدي رحال انتشارا غير مسبوق لعشرات الدركيين بالطرق المؤدية للبحر فضلا على مداخل المركز و الأماكن التي تشهد اكتظاظا كبيرا، بالإضافة للقيام بحملات مستمرة على مدار ساعات اليوم رفقة عناصر القوات المساعدة و السلطة المحلية بالشاطئ و هو ما استحسنه الزوار بشكل كبير

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