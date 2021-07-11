بنموسى: “هناك قوانين في المغرب لا علاقة لها بالواقع تماما”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن هناك بعض القوانين في المغرب لم تعد صالحة في الوقت الراهن و لا علاقة لها بالواقع تماما.

بنموسى و الذي كان يتحدث أمام جمع من الحاضرين في اجتماعه برابطة الجمعيات الجهوية بالمغرب أكد وجود قوانين في المغرب لا علاقة لها بالواقع تماما و يجب إعادة تحيينها تماشيا مع الظروف التي نعيشها.

و تطرق الرئيس لجنة النموذج التنموي في مداخلته لرغبة عدد من المواطنين في الهجرة و خاصة إقدام بعض الشباب على خوض مخاطر كبرى كالهجرة السرية، مضيفا أن هناك مواطنين لا يعرفون ما لهم وما عليهم قانونا و كذلك ما سيستفيدون من القانون.

و دعا شكيب بنموسى كافة المواطنين للاطلاع على مضامين التقرير الخاص بالنموذج التنموي لمعرفة تفاصيله للمساهمة الفعالة في تنزيله على أرض الواقع.

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