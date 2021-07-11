حريق يلتهم مناطق شاسعة بصفرو وإفران

2021-07-11 / 5:37 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

يشهد إقليم صفرو حرائق غابات عجزت معها عناصر الإطفاء عن السيطرة عليها، حيث اقتصر دورهم على تنظيم عمليات إجلاء السكان ومحاولة حماية المنازل، على أمل انتهاء حالة الجفاف والرياح التي تساهم في تأجيج النيران.

وأتت الحرائق على مساحات هامة من أشجار الصنوبر والبلوط و عدد هائل من النباتات في مساحة تناهز 120 هكتارا حسب ذات المصدر.

ولايزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليها وإخمادها، في مواجهة التضاريس الوعرة، في الوقت الذي غطى فيه الدخان سماء مدينة صفرو، مما صعب الرؤيا وسبب في اختناق للساكنة.

وفي سياق الموضوع، تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمدينة إفران يوم أمس السبت ، من إخماد حريق ضخم شب بإحدى الغابات بمدخل إفران وضاية عوا

وحسب ما عاينته عدسة هبة بريس، فإن الحريق أتى على مساحة غابوية شاسعة بمدخل مدينة إفران بالقرب من محطة البنزين ” شال” وبمنطقة ضاية عوا ، وهو الأمر الذي استدعى بذل جهود مضاعفة من طرف عناصر الوقاية المدنية لمنع انتقال ألسنة النيران المتطايرة التي ساعدتها هبوب الرياح الى محطة البنزين ، بحضور السلطة الإقليمية وعلى رأسهم عامل الإقليم والقائد الجهوي للدرك الملكي ، كان تواجدهم وسط رجال المطافئ، فيما الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية تذكر.

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