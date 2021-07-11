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مياه بحر المضيق تلفظ جثة امرأة

2021-07-11 / 3:34 مساءً
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هبة بريس: مكتب تطوان

لقيت سيدة مصرعها، مساء أمس السبت 10 يوليوز، بمياه البحر بمدينة المضيق، و حسب شهود عيان فإن الهالكة، كانت بصدد السباحة قبل أن تباغتها موجة عنيفة تسببت في غرقها.

وحسب مصادر متطابقة، فقد لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة، بعد أن باءت جميع محاولات إسعافها بالفشل، ليتم بعد ذلك نقل جثتها إلى مستودع الأموات، و فتح تحقيق في الحادث.

هذا و قد خلف الحادث حالة من الهلع و الحزن وسط صفوف ساكنة المضيق خاصة و أنها تعد أول حادثة من هذا النوع في صيف 2021 .

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