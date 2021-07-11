اسبانيا.. مصرع جمركي في حادث سقوط مروحية أثناء مطاردة بمضيق جبل طارق

هبة بريس- الرباط

لقي جمركي إسباني مصرعه، صباح اليوم الأحد11 يوليوز، إثر تحطم طائرة “هيلوكبتير” خلال عملية مطاردة لقارب سريع بمضيق جبل طارق.

بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أكد مصرع أحد ركاب المروحية، التي تحطمت في الساعات الأولى من يوم الأحد بمضيق جبل طارق فيما أصيب عنصران آخران كانا على متن المروحية.

وكشف البلاغ أن العنصر الذي لقي مصرعه ينتمي لجهاز الجمارك في مدينة الجزيرة الخضراء، جنوبي البلاد، دون معطيات إضافية حول ملابسات الحادث، الذي وقع على بعد حوالي 30 ميلاً شرق سوتوجراندي.

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