اسبانيا.. مصرع جمركي في حادث سقوط مروحية أثناء مطاردة بمضيق جبل طارق

2021-07-11 / 3:01 مساءً
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هبة بريس- الرباط

لقي جمركي إسباني مصرعه، صباح اليوم الأحد11 يوليوز، إثر تحطم طائرة “هيلوكبتير” خلال عملية مطاردة لقارب سريع بمضيق جبل طارق.

بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أكد مصرع أحد ركاب المروحية، التي تحطمت في الساعات الأولى من يوم الأحد بمضيق جبل طارق فيما أصيب عنصران آخران كانا على متن المروحية.

وكشف البلاغ أن العنصر الذي لقي مصرعه ينتمي لجهاز الجمارك في مدينة الجزيرة الخضراء، جنوبي البلاد، دون معطيات إضافية حول ملابسات الحادث، الذي وقع على بعد حوالي 30 ميلاً شرق سوتوجراندي.

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تعليق واحد

  1. تعليقي سيكون خصيصا لكاتب هذا الخبر،هذا الكاتب اختار صورة مروحية اباتشي الحربية الامريكية بينما الحقيقة ان المروحية التي سقطت هي مروحية جمركية صغيرة غالبا هي من امثال مروحيات المستشفيات للطوارئ وبين المروحيتين فرق شاسع وكبير لا في الثمن فحسب ولكن حتى في التكنولوجيا والاليات الموظوعة فيها،اباتشي مروحية مختصة في الحروب المعقدة على الجبال والتلال الرملية

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