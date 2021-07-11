مصر.. تأييد أحكام بالسجن المؤبد على بديع و9 من قيادات الإخوان

هبة بريس- وكالات

أصدرت أعلى محكمة طعون في مصر، الأحد، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) على مرشد الإخوان محمد بديع، و9 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ووفق صحيفة الأهرام، “قضت محكمة النقض بتأييد السجن المؤبد بحق مرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية”.

فيما أوضحت الصحيفة أن المتهمين بخلاف مرشد الإخوان هم “رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف”.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد القيادي عصام العريان لوفاته.

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة ببراءة 8 قيادات بالجماعة، وهم صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عزالدين، بحسب الصحيفة المصرية.

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