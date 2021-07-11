بلجيكا… أول حالة موثقة لإصابة امرأة بنوعين مختلفين من فيروس كورونا

هبة بريس- وكالات

أصيبت امرأة بلجيكية تبلغ من العمر 90 عاما بنوعين مختلفين من فيروس كورونا في الوقت نفسه، وهو ما يُعتقد أنه أول حالة موثقة من نوعها.

وبحسب “رويترز”، فإن بيانا صدر اليوم الأحد، عن المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية “إي سي سي إم آي دي” الذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في الفترة من 9-12 يوليو الجاري، أكد إمكانية التقاط نوعين مختلفين من فيروسات كورونا المختلفة، ضاربا المثل بامرأة بلجيكية، توفيت في مارس الماضي.

ولفت البيان إلى أن الأطباء يعتقدون أنها كانت أول حالة موثقة من نوعها، على الرغم من ندرة حدوث إصابات مزدوجة مماثلة.

وأوضح أن المرأة أصبحت مريضة بنوعين من الفيروس هما، ألفا، وبيتا، وهما فيروسان مختلفان أحدهما تم اكتشافه في بريطانيا والآخر في جنوب أفريقيا، حيث أكد أطباؤها أنها ربما أصيبت بالعدوى من شخصين مختلفين

وقالت الإذاعة العامة البلجيكية الناطقة بالهولندية “في آر تي” إن المرأة، التي عولجت في مستشفى في آلست بالقرب من بروكسل، لم يتم تطعيمها.

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