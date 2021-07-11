وفاة البروفيسور ادريس عرشان الطبيب الخاص للراحل الحسن الثاني

2021-07-11 / 12:20 مساءً
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هبة بريس- متابعة

توفي اليوم الأحد11يوليوز، البروفيسور مولاي ادريس عرشان، الذي كان رئيسا للهيئة الوطنية للأطباء والطبيب الخاص للمرحوم الملك الحسن الثاني.

ونعى المكتب السياسي لحزب شقيق المرحوم، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفاة ادريس عرشان حيث جاء في التعزية : “وبهذا المصاب الجلل يتقدم كافة أعضاء وعضوات المكتب السياسي والمجلس الوطني ،وكل مناضلات ومناضلي الحزب بخالص التعازي القلبية لأسرة عرشان الكريمة الكبيرة والصغيرة ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

الفقيد كان طبيبا مختصا في الأمراض الصدرية والباطنية، حقق إشعاعا وطنيا بفضل مهارته وحنكته، وساهم في تأطير أجيال من الأطباء الأكفاء، بخبرته التي جعلته يحظى بتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.

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