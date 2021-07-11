مقر المديرية العام للأمن الوطني

عيد الأضحى.. صرف منحة مالية استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي موظفي الأمن الوطني

2021-07-11 / 10:03 صباحًا
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هبة بريس-

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني منحة مالية استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي موظفي الأمن الوطني، وذلك في إطار دعم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لموظفي الأمن الوطني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة أن صرف هذه المنحة الاستثنائية، يأتي تنفيذا لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، القاضية بتدعيم الخدمات الاجتماعية المقدمة لأرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، حيث تم تخصيص مبلغ 1500 درهم لفائدة 3500 أرملة و2000 درهم لفائدة 400 متقاعد من أسرة الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشات تقاعد تقل عن 2000 درهم في الشهر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة السنوية تأتي تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة العزيزة من أسرتها الكبيرة، وذلك في إطار العرفان والامتنان وتوطيد أواصر التواصل مع أسر موظفي الأمن الوطني الذين تقاعدوا أو وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن وطنهم ومواطنيهم.

كما تأتي هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، يضيف البلاغ، في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق.

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تعليق واحد

  1. انها التفاتة اجتماعية كريمة تستحق الشكر لكونها جاءت في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها العالم بسبب اثر تفشي وباء كورونا

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