لشكر: لن أترشح للتشريعيات المقبلة والصراع حول التزكيات لم يحسم بعد

2021-07-11 / 10:00 صباحًا
1
هبة بريس- الرباط

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه لن يقدم ترشيحه للتشريعيات المقبلة، مشيرا أن الصراع حول التزكيات بحزب “الوردة” لم يحسم بعد مع وجود بعض الخلافات والصراعات بعدد من الجهات والاقاليم.

وأضاف لشكر خلال مروره ببرنامج “مواجهة للإقناع” في ثاني حلقاته على قناة “ميدي1تيفي”، أن مهمته الحالية تكمن في قيادة الاتحاد الاشتراكي وليس الترشح للانتخابات المقبلة، لافتا أن عملية الترشح ومنح التزكيات تخضع لقواحد الاتحاد الاشتراكي والمكتب السياسي هو الذي يحسم فيها.

وكشف لشكر أن الحزب سيعمد خلال الاستحقاقات المقبلة الى تغطية شاملة بنسبة مائة في المائة، مشيرا إلى إن الانتخابات الجهوية والجماعية، ستشهد تغطية اتحادية للدوائر بنسبة أكبر من أية مشاركات سابقة في تاريخ الحزب.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكنبوري : ظاهرة “الإلحاد السياسي” ماضية في الانتشار بين الشباب

الكنبوري : ظاهرة “الإلحاد السياسي” ماضية في الانتشار بين…

2021-07-11 / 1:08 مساءً
Photo of بعد أن هلّل لمواقفها العدائية ضد المغرب.. إقالة أرانشا تُلجم “صحافة العسكر” بالجزائر

بعد أن هلّل لمواقفها العدائية ضد المغرب.. إقالة أرانشا…

2021-07-11 / 11:25 صباحًا
Photo of محلل سياسي : الاستغناء عن آرانشا غونزاليس لايا خطوة أولى لتصحيح المسار

محلل سياسي : الاستغناء عن آرانشا غونزاليس لايا خطوة…

2021-07-11 / 9:36 صباحًا
Photo of سياسي إسباني: “غونزاليس أدت ثمن السماح لمجرم حرب بدخول إسبانيا”

سياسي إسباني: “غونزاليس أدت ثمن السماح لمجرم حرب بدخول…

2021-07-10 / 10:39 مساءً
Photo of بنشعبون: “تدبير القطاع العام لا بد له من مقاولات عمومية مستقلة”

بنشعبون: “تدبير القطاع العام لا بد له من مقاولات…

2021-07-10 / 6:14 مساءً
Photo of “لايا” و “ريدوندو” عَدوان للمغرب يُرمى بهم الى مزبلة التاريخ

“لايا” و “ريدوندو” عَدوان للمغرب يُرمى بهم الى مزبلة…

2021-07-10 / 1:54 مساءً
Photo of اسبانيا : “بيدرو سانشيز” يغير وزيرة خارجيته بسبب الأزمة مع المغرب

اسبانيا : “بيدرو سانشيز” يغير وزيرة خارجيته بسبب الأزمة…

2021-07-10 / 12:13 مساءً
Photo of وزير خارجية فرنسا : لم نتوسط في الأزمة بين المغري واسبانيا والبلدان سيتجاوزان خلافاتهما

وزير خارجية فرنسا : لم نتوسط في الأزمة بين…

2021-07-09 / 9:15 مساءً
Photo of رئيسة جماعة أولاد زيان ببرشيد تغادر سفينة حزب السنبلة

رئيسة جماعة أولاد زيان ببرشيد تغادر سفينة حزب السنبلة

2021-07-09 / 7:50 مساءً
Photo of لفتيت: اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 30 يوليوز 2021.

لفتيت: اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم…

2021-07-09 / 7:11 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق