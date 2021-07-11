ميسي يُتوج مع الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا

2021-07-11 / 9:44 صباحًا
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هبة بريس- الرياضة

فكّ ليونيل ميسي نحسه مع منتخب الأرجنتين وقاده إلى التتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم على حساب البرازيل المضيفة بهدف واحد لصفر، أمس السبت، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ليحصد أفضل لاعب في العالم ست مرات أوّل ألقابه الكبرى مع بلاده.

وكان ميسي يخوض النهائي الرابع في كوبا أمريكا، بعد أن خسر في أعوام 2007 أمام البرازيل بثلاثية و2015 و2016 ضد تشيلي مرتين بركلات الترجيح. كما خسر “البرغوث” نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد.

وبفضل هدف أنخل دي ماريا منتصف الشوط الأول، أحرزت الأرجنتين لقبها الأول في البطولة القارية في أمريكا الجنوبية منذ 1993.

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