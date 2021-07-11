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طقس الأحد.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-07-11 / 9:39 صباحًا
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هبة بريس-

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى جد حار بكل من السهول الداخلية، داخل منطقة سوس وكذا بالجنوب وبالجنوب-الشرقي للبلاد.

كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى للمحيط الأطلسي خلال الليل والصباح، في حين سيلاحظ تشكل سحب آتية من الجنوب نحو شرق الأقاليم الجنوبية محملة أحيانا بقطرات مطرية وبرعد، إضافة إلى نمو سحب ركامية بمرتفعات الأطلس .

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، هذا فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية داخل أقاليمنا الجنوبية وأيضا بالجنوب- الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بالمناطق الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 31 درجة باللوكوس، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، تادلة، تانسيفت، الجنوب-الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 21 و 27 درجة شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و 48 درجة داخل كل من مناطق اللوكوس، سوس والغرب، بالسايس، والماس، بهضاب الفوسفاط، تادلة، الرحامنة، تانسيفت وشرق أقاليمنا الجنوبية، ما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية بسهول المحيط الأطلسي، ما بين 29 و 35 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 23 و 30 درجة بالسواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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