الرباط : منع مواطنة من ولوج مطعم بسبب ارتدائها الحجاب
هبة بريس – الرباط
كشفت سيدة خلال شريط فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن منعها من دخول مطعم خاص بالرباط بسبب ارتدائها للحجاب .
وقالت السيدة المعنية بالأمر أن المطعم رفض دخولها لتناول وجبتها بسبب إرتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن الأمر شكل صدمة لكون أن القرار يأتي من طرف مطعم يتواجد فوق التراب المغربي ذو المرجعية الإسلامية وفي بلاد الحق والقانون.
وانتقدت السيدة المذكورة، قرار منعها مؤكدة أنها زارت مجموعة من البلدان ولم تواجه بقرار منعها من الدخول إلى المطاعم بعلة ارتدائها للحجاب.
هذا وعبر مجموعة من المغاربة عن تضامنهم الكامل والمطلق مع المعنية بالأمر مؤكدين أن الأمر غير قانوني ومرفوض .
كما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقاد واسعة ضد المطعم الذي يقدم وجبات آسيوية، شملت نقاط التقييم بموقع جوجل وأيضاً صفحته الفايسبوكية .
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
2
5
26 تعليقات
الغاءب حجته معه..واذا كان في المطعم متيراه غير مناسب لزي السيدة التي يظهر عليها التدين…ولايريد افساد دينها مثلا وجود لحوم الخنزير..او الخمور..او غير ذلك مما يحرمه الدين..فاراد حل تلمشكل بهذه الطزيقة حنى لايصطدم بهذه الاخت ان قدم لها menuبتصمن تلك المكرمات
كيف تتحصرين على ازنادقة حسن مدخيله عط الله المطعيم حسن منو هدك مكلتو حرام وانتي بنت الحلال
اللهم إن هذا منكر ،على اللذين يدافعون عن صاحب المطعم ان يخجلوا من أنفسهم لاننا في بلد مسلم ،وعليه أن يحترم ديننا وتقاليدنا والا يجب عليه مغادرة البلد غير مأسوف عليه والمواطنون المغاربة أحرار في وطنهم ويلبسون حسب قناعتهم و معتقداتهم وليذهبوا الي حيث يشاؤون الشواطئ اوالمطاعم او الملاعب……
يجب عليها ان ترفع شكاية لدي وكيل الملك بالرباط من أجل جنحة التمييز. وهي جريمة عقوبتها قاسية. صاحب المطعم يجب أن يعاقب على هذا الفعل؛ المطعم يجب إغلاقه. و انا اعلن تعاطفي مع السيدة و تضامني المطلق معها ؛ و اذا لزم الأمر انا مستعد للدفاع عنها. الحجاب امر من الله . المطعم مفتوح للعموم. و لا يجب على الجمهور مقاطعته. رجاء المطعم.
هناك شركات في الرباط سبق لها أن منعت محجبة من العمل بحجة أن صاحب الشركة فرنسي
حسبنا الله ونعم الوكيل علي الزنادقة ولكن الله يمهل ولا يهمل اللهم هدنا يارب