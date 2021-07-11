الرباط : منع مواطنة من ولوج مطعم بسبب ارتدائها الحجاب
هبة بريس – الرباط
كشفت سيدة خلال شريط فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن منعها من دخول مطعم خاص بالرباط بسبب ارتدائها للحجاب .
وقالت السيدة المعنية بالأمر أن المطعم رفض دخولها لتناول وجبتها بسبب إرتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن الأمر شكل صدمة لكون أن القرار يأتي من طرف مطعم يتواجد فوق التراب المغربي ذو المرجعية الإسلامية وفي بلاد الحق والقانون.
وانتقدت السيدة المذكورة، قرار منعها مؤكدة أنها زارت مجموعة من البلدان ولم تواجه بقرار منعها من الدخول إلى المطاعم بعلة ارتدائها للحجاب.
هذا وعبر مجموعة من المغاربة عن تضامنهم الكامل والمطلق مع المعنية بالأمر مؤكدين أن الأمر غير قانوني ومرفوض .
كما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقاد واسعة ضد المطعم الذي يقدم وجبات آسيوية، شملت نقاط التقييم بموقع جوجل وأيضاً صفحته الفايسبوكية .
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المجموع 5 آراء
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11 تعليقات
اللهم إن هدآ لمنكر
يجب معاقبة هذا المطعم الاسوي بنقاطعته من الجميع حتى يكون عبرة للأخرين
غريب محجبة وتود دخول مطعم خاص وأخريات اخترعن المايو لولوج البحر والمسابح… لا أدري عن أي حجاب يتحدثن؟! ما يفعلونه يتجاوز كل حدود الإسلام الذي يتبعونه والذي لا يمت للمغرب بصلة.
يجب معاقبة هذا الشخص،وليرحل لامه فرنسا،هذا أن قبلت به.
لا علاقة للإسلام بالحجاب….كفى من “تشويش الأدمغة “…..هناك , مثلا, في الدول الأوربية يشترط نوع من الألبسة للولوج إلى بعض المطاعم…
أولا غريزة الأكل ضرورة بيولوجية. ليس لأي مخلوق أن يمنعك منها. ثانيا ولوج مكان عمومي القانون يجرم من منعك من دخوله. أما مسألة إرتداء الحجاب فهي أمر من الله وإختيار شخصي، ليس من حق أحد أن يتدخل فيه. لهذا من حق هذه السيدة أن تتقدم بشوية إلى وكيل الملك ليأخد لها حقها ممن منعها من ولوج مكان عمومي وهي في حالة حاجة بيولوجية غريزية في البشر.
الحجاب هو اختيار لنوع من اللباس ولا يحق لأحد أن يمنع صاحبه من الولوج إلى أي مكان يمكن أننمنع العراة لأن نسبة كبيرة من المغاربة ترفض ذلك وهذه هي الدمقراطية
ما اسم المطعم؟ لما الخوف من دكر اسمه مادام الواقعه حدتت ويجب اتباتها من طرف قضاءي
لا أرى سببا ولا معنا من منع هاته السيدة من ولوج هاذا المطعم
ولأننا مسلمون، ارجو منها أن تتصرف بلياقة الإسلام وان تتجه إلى السلطات المعنية بالأمر لتنصفها
كفى متشوه في الاسلام والبلد المغرب احسن بلد وملكنا احسن بكتير اعجبني تعليق قراته عن مايو المحجبات سيري حشمي على عرضك على من كتمذبي
يجب مقاطعة هذا المطعم الذي يحارب ديننا الحميد في قعر دارنا لن نقبل بهذا ويجب على السلطات ان تتخذ معه الإجراءات اللازمة