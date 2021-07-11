الرباط : منع مواطنة من ولوج مطعم بسبب ارتدائها الحجاب

هبة بريس – الرباط

كشفت سيدة خلال شريط فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن منعها من دخول مطعم خاص بالرباط بسبب ارتدائها للحجاب .

وقالت السيدة المعنية بالأمر أن المطعم رفض دخولها لتناول وجبتها بسبب إرتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن الأمر شكل صدمة لكون أن القرار يأتي من طرف مطعم يتواجد فوق التراب المغربي ذو المرجعية الإسلامية وفي بلاد الحق والقانون.

وانتقدت السيدة المذكورة، قرار منعها مؤكدة أنها زارت مجموعة من البلدان ولم تواجه بقرار منعها من الدخول إلى المطاعم بعلة ارتدائها للحجاب.

هذا وعبر مجموعة من المغاربة عن تضامنهم الكامل والمطلق مع المعنية بالأمر مؤكدين أن الأمر غير قانوني ومرفوض .

كما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقاد واسعة ضد المطعم الذي يقدم وجبات آسيوية، شملت نقاط التقييم بموقع جوجل وأيضاً صفحته الفايسبوكية .

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